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Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемся

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.

– Во втором тайме «Авангард» прибавил, больше играл длинными передачами, на поле стало больше борьбы. Есть такой момент, как сохранение результата. И это сейчас самое главное. Посмотрите, сегодня дома проиграл «Оренбург», есть еще непредсказуемые результаты. «Авангард» – команда, которая еще не уступала никому. Это серьезный коллектив. Наша команда только строится. Мы понимаем требования журналистов и болельщиков. Но быстро ничего не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ играть тяжело. Здесь все команды бьются и пытаются играть в футбол, - приводит слова Тихонова пресс-служба самарской команды.

После этой игры подопечные Андрея Тихонова набрали семь очков и поднялись пятую строчку  турнирной таблицы ФНЛ. В следующем туре 26 июля «Крылья Советов» на своем поле примут «Томь».

Матч

Томь - Олимпиец - 1:2 (0:1)

Голы

Аюпов 3 (0:1). Соболев 49 (1:1 - пен.). Гогберашвили 81 (1:2).

Состав

Томь: Шафинский (Мелихов, 55), Пульич, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 74), Петраков Ю. (Макурин, 38), Войдель, Кудряшов, Соболев, Саная (Каретник, 65)

Олимпиец: Анисимов, Абрамов, Ганиев, Морозов (Фомин, 46), Хайруллов, Хрипков, Горбунов (Гогберашвили, 80), Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 69), Беляков (Манзон, 69), Сорочкин

Предупреждения:

Каретник, 90 - Горбунов, 32; Манзон, 90

Судья:

Артем Любимов (Россия)

Место и дата

22 июля 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

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