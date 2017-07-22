Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемся
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.
– Во втором тайме «Авангард» прибавил, больше играл длинными
передачами, на поле стало больше борьбы. Есть такой момент, как сохранение
результата. И это сейчас самое главное. Посмотрите, сегодня дома проиграл
«Оренбург», есть еще непредсказуемые результаты. «Авангард»
– команда, которая еще не уступала никому. Это серьезный коллектив. Наша
команда только строится. Мы понимаем требования журналистов и болельщиков. Но
быстро ничего не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ играть тяжело. Здесь все команды
бьются и пытаются играть в футбол, - приводит слова Тихонова пресс-служба самарской команды.
После этой игры подопечные Андрея Тихонова набрали семь очков и поднялись пятую строчку турнирной таблицы ФНЛ. В следующем туре 26 июля «Крылья Советов» на своем поле примут «Томь».
Матч
Голы
Аюпов 3 (0:1). Соболев 49 (1:1 - пен.). Гогберашвили 81 (1:2).
Состав
Томь: Шафинский (Мелихов, 55), Пульич, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 74), Петраков Ю. (Макурин, 38), Войдель, Кудряшов, Соболев, Саная (Каретник, 65)
Олимпиец: Анисимов, Абрамов, Ганиев, Морозов (Фомин, 46), Хайруллов, Хрипков, Горбунов (Гогберашвили, 80), Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 69), Беляков (Манзон, 69), Сорочкин
Предупреждения:
Каретник, 90 - Горбунов, 32; Манзон, 90
Судья:
Артем Любимов (Россия)
Место и дата
22 июля 15:00, Труд, Онлайн-трансляция