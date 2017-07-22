Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемся

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.

– Во втором тайме «Авангард» прибавил, больше играл длинными передачами, на поле стало больше борьбы. Есть такой момент, как сохранение результата. И это сейчас самое главное. Посмотрите, сегодня дома проиграл «Оренбург», есть еще непредсказуемые результаты. «Авангард» – команда, которая еще не уступала никому. Это серьезный коллектив. Наша команда только строится. Мы понимаем требования журналистов и болельщиков. Но быстро ничего не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ играть тяжело. Здесь все команды бьются и пытаются играть в футбол, - приводит слова Тихонова пресс-служба самарской команды.



После этой игры подопечные Андрея Тихонова набрали семь очков и поднялись пятую строчку турнирной таблицы ФНЛ. В следующем туре 26 июля «Крылья Советов» на своем поле примут «Томь».