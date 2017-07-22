Голкипер «Ванкувера» переоделся в Спайдермена на день рождения сына

Голкипер «Ванкувера» Андерс Нильссон сделал сюрприз на день рождения своего сына.

Во время отмечания праздника Нильссон появился на крыше дома в костюме Спайдермена.

«Что делать, если твой сын любит Спайдермена. Одеваться как спайдермен. Возможно я был не так грациозен, как настоящий Спайдермен, но самое главное – это старание», – написал Нильссон.

Напомним, в сезоне 2014/2015 шведский вратарь выступал за «Ак Барс» в КХЛ. После чего Нильссон вернулся в Северную Америку и играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе» и «Баффало».

1 июля голкипер подписал двухлетний контракт с «Ванкувером».