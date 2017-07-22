«Тосно» на выезде уступил «Краснодару»

«Тосно» в матче второго тура РФПЛ на выезде уступил «Краснодару» со счетом 0:2.

Голы на свой счет записали Маурисио Перейра и Жоазиньо.

После двух встреч тосненский клуб не набрал ни одного очка, как и «Амкар» с «Рубином». Краснодарцы одержали две победы и делят первое место с «Зенитом» и «Локомотивом».

Следующий матч «Тосно» проведет 30 июля против «Зенита» на «Петровском». «Краснодар» через день встретится со «Спартаком», а 27 июля сыграет в третьем раунде Лиги Европы против датского «Лонгбю».