«Тосно» на выезде уступил «Краснодару»
«Тосно» в матче второго тура РФПЛ на выезде уступил «Краснодару» со счетом 0:2.
Голы на свой счет записали Маурисио Перейра и Жоазиньо.
После двух встреч тосненский клуб не набрал ни одного очка, как и «Амкар» с «Рубином». Краснодарцы одержали две победы и делят первое место с «Зенитом» и «Локомотивом».
Следующий матч «Тосно» проведет 30 июля против «Зенита» на «Петровском». «Краснодар» через день встретится со «Спартаком», а 27 июля сыграет в третьем раунде Лиги Европы против датского «Лонгбю».
Матч
Голы
Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция