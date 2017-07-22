Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче второго круга чемпионата России против «Рубина» (2:1).

- Кокорин стал двигаться, выполнять большой объем работы и участвовать в прессинге. Кокорин – скоростной футболист в отличие от Дзюбы. Артем уступает ему в мобильности. Не случайно, Манчини его заменил. Я вообще думаю, что с такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может… Разве что вверху бодаться, но для нового «Зенита» этого мало. Манчини разберется и может посадить его на скамейку. Что касается Кокорина, он, повторюсь, заметно прибавил в движении. Хотя тот же Манчини отметил, что Александру нужно работать еще больше. В матче с «Рубином» Кокорин в целом понравился – он точно смотрелся лучше Дзюбы, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этого матча «Зенит» делит первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».