Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче второго круга чемпионата России против «Рубина» (2:1).
- Кокорин стал двигаться, выполнять большой объем работы и участвовать в прессинге. Кокорин – скоростной футболист в отличие от Дзюбы. Артем уступает ему в мобильности. Не случайно, Манчини его заменил. Я вообще думаю, что с такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может… Разве что вверху бодаться, но для нового «Зенита» этого мало. Манчини разберется и может посадить его на скамейку. Что касается Кокорина, он, повторюсь, заметно прибавил в движении. Хотя тот же Манчини отметил, что Александру нужно работать еще больше. В матче с «Рубином» Кокорин в целом понравился – он точно смотрелся лучше Дзюбы, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что после этого матча «Зенит» делит первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция