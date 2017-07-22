Антонио Конте: Я доволен настроем и игрой футболистов в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги товарищеского матча против «Арсенала», в котором его команда разгромила соперника со счетом 3:0.

- Это была хорошая игра. Мы много работаем над совершенствованием физической формы и тактической подготовки, и игры такого рода крайне важны в этом деле. Предсезонный период является одним из ключевых моментов, поскольку в это время закладывается фундамент на весь последующий год. Именно по таким товарищеским матчам мы определяем уровень физической готовности команды. Сегодня я доволен настроем своих футболистов и продемонстрированной игрой, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что «Челси» 25 июля встретятся с «Баварией» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.