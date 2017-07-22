Антонио Конте: Я доволен настроем и игрой футболистов в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги товарищеского матча против «Арсенала», в котором его команда разгромила соперника со счетом 3:0.
- Это была хорошая игра. Мы много работаем над совершенствованием физической формы и тактической подготовки, и игры такого рода крайне важны в этом деле. Предсезонный период является одним из ключевых моментов, поскольку в это время закладывается фундамент на весь последующий год. Именно по таким товарищеским матчам мы определяем уровень физической готовности команды. Сегодня я доволен настроем своих футболистов и продемонстрированной игрой, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».
Добавим, что «Челси» 25 июля встретятся с «Баварией» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.
Матч
Голы
Виллиан 41 (0:1). Батшуайи 43 (0:2). Батшуайи 49 (0:3).
Состав
Арсенал: Оспина (Мартинес, 77), Брэмолл (Уэлбек, 46), Монреаль (Эль-Ненни, 46), Мертезакер (Косьельни, 46), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Мэйтленд-Найлс (Колашинац, 46), Озил, Джака (Коклен, 46), Айвоби, Ляказетт (Жиру, 46)
Челси: Куртуа (Кабальеро, 46), Луис, Алонсо (Кенеди, 70), Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Виллиан, Мозес, Батшуайи, Педро (Бога, 29)
Предупреждения:
Колашинац, 75 - нет
Место и дата
22 июля 14:40, Национальный, Текстовая трансляция