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Сильвио Берлускони: Возвращение в футбол – это фантастическая идея

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони исключил свое возвращение в футбол.

«Это фантастическая идея. Я продал «Милан», который был частью моего сердца, потому что в современном футболе нужны значительные средства. И только иностранные компании могут их обеспечить.

Это был сложный болезненный, но необходимый выбор. И я надеюсь, он позволит «Милану» снова быть конкурентоспособным.

Хотя я больше не президент «Милана», а компания Fininvest больше не является владельцем клуба, я всегда буду их фанатом номер один», – приводит Football Italia слова Берлускони.

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