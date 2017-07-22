Дмитрий Парфенов: В Краснодаре нас хватило на 20 минут качественного футбола

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара» во втором туре РФПЛ (0:2).

- Почти все сделали, к чему готовились. К сожалению, нас хватило на 20 минут качественного футбола, где мы могли забить. Этот план практически сработал, но соперник пришел в себя. Тяжело играть в открытый футбол с командой, чуть-чуть не дотерпели.

- Что конкретно не получалось в атаке? В чем резервы «Тосно» на будущие матчи?

- Мы хорошо выходили, получалось наверху прессинговать соперника. Потом начали ошибаться при выходе из обороны в атаку, давление на нас наслаивалось. Без мяча перемещаться... концентрация была потеряна. Резерв? Это наше терпение, работа и вера в то, что мы делаем.

- Какие задачи стоят на сезон? И правда ли, что у вашего клуба в примере развития стоит «Краснодар»?

- Здесь не секрет - это для многих пример, очень положительный. Все хотят к этому стремиться. Задачи - выходить на каждую игру как на финальную, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, клуб из Ленинградской области проиграл «Краснодару» на выезде со счетом 0:2. Голы у победителей забили Маурисио Перейра и Жоаозиньо.

Краснодарцы с шестью очками делят лидерство в чемпионате вместе с «Локомотивом» и «Зенитом». «Тосно» замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка. Также два поражения на старте сезона потерпели «Амкар» и «Рубин».

30 июля подопечные Дмитрия Парфенова примут на «Петровском» «Зенит». «Краснодар» днем позже встретится в Москве со «Спартаком».