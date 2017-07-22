Дмитрий Парфенов: В Краснодаре нас хватило на 20 минут качественного футбола
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара» во втором туре РФПЛ (0:2).
- Почти все сделали, к чему готовились. К сожалению, нас хватило на 20 минут качественного футбола, где мы могли забить. Этот план практически сработал, но соперник пришел в себя. Тяжело играть в открытый футбол с командой, чуть-чуть не дотерпели.
- Что конкретно не получалось в атаке? В чем резервы «Тосно» на будущие матчи?
- Мы хорошо выходили, получалось наверху прессинговать соперника. Потом начали ошибаться при выходе из обороны в атаку, давление на нас наслаивалось. Без мяча перемещаться... концентрация была потеряна. Резерв? Это наше терпение, работа и вера в то, что мы делаем.
- Какие задачи стоят на сезон? И правда ли, что у вашего клуба в примере развития стоит «Краснодар»?
- Здесь не секрет - это для многих пример, очень положительный. Все хотят к этому стремиться. Задачи - выходить на каждую игру как на финальную, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».
Напомним, клуб из Ленинградской области проиграл «Краснодару» на выезде со счетом 0:2. Голы у победителей забили Маурисио Перейра и Жоаозиньо.
Краснодарцы с шестью очками делят лидерство в чемпионате вместе с «Локомотивом» и «Зенитом». «Тосно» замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка. Также два поражения на старте сезона потерпели «Амкар» и «Рубин».
30 июля подопечные Дмитрия Парфенова примут на «Петровском» «Зенит». «Краснодар» днем позже встретится в Москве со «Спартаком».
Матч
Голы
Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция