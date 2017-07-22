Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией

Женская сборная России по водному поло победила Голландию (11:10) в матче плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сборная России заняла третье место в группе D, тогда как Голландия была второй в группе C. В итоге сборная России выиграла с минимальной разницей в счете.

Отметим, что два года назад на чемпионате мира в Казани Россия проиграла Голландии в ¼ финала.

Теперь в четвертьфинале соперником сборной России станет Италия, которая в Казани завоевала бронзовые медали. Матч пройдет в понедельник.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Водное поло

Женщины

Плей-офф

Голландия – Россия – 10:11 (4:2, 3:4, 3:2, 1:2)