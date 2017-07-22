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Белорусская спортсменка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном

Источник:  Лента.РуКомментарии

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая в тройном прыжке у девушек на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации легкой атлетики.

Как сообщается, официальные лица попросили спортсменку вернуться и пригрозили ей дисквалификацией, однако она наотрез отказалась продолжать церемонию. В итоге организаторы чемпионата Европы принесли извинения Скворцовой и пообещали провести повторную церемонию награждения в субботу, 22 июля.

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