Белорусская спортсменка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая в тройном прыжке у девушек на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации легкой атлетики.

Как сообщается, официальные лица попросили спортсменку вернуться и пригрозили ей дисквалификацией, однако она наотрез отказалась продолжать церемонию. В итоге организаторы чемпионата Европы принесли извинения Скворцовой и пообещали провести повторную церемонию награждения в субботу, 22 июля.