Алоян одержал вторую победу в профессиональном боксе

Российский боксер Миша Алоян одержал в Москве на Красной площади победу над Марвином Солано из Никарагуа в своем втором бою на профессиональном ринге и завоевал титул WBC Silver в легчайшем весе.

Напомним, Алоян дебютировал в статусе профессионального боксера 11 мая, когда в Кемерово победил другого представителя Никарагуа – Ядера Кардосу.

Также в рамках Дня российского бокса на Красной площади Федор Чудинов одержал победу над Хонатаном Жеронимо Барбадильо.

В других боях также победили представители России: Магомед Мадиев нокаутировал Джейсона Минду из Эквадора и завоевал титул WBA Asia в среднем весе, Егор Мехонцев (полутяжелый вес) раздельным решением судей был сильнее Гусмира Пердомо из Венесуэлы, Станислав Каштанов (второй средний вес) взял вверх над Сергеем Хомицким из Белоруссии, а Раджаб Бутаев нокаутировал Шерзодбека Алимджанова из Узбекистана.