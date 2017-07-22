Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алоян одержал вторую победу в профессиональном боксе

Комментарии

Российский боксер Миша Алоян одержал в Москве на Красной площади победу над Марвином Солано из Никарагуа в своем втором бою на профессиональном ринге и завоевал титул WBC Silver в легчайшем весе.

Напомним, Алоян дебютировал в статусе профессионального боксера 11 мая, когда в Кемерово победил другого представителя Никарагуа – Ядера Кардосу.

Также в рамках Дня российского бокса на Красной площади Федор Чудинов одержал победу над Хонатаном Жеронимо Барбадильо.

В других боях также победили представители России: Магомед Мадиев нокаутировал Джейсона Минду из Эквадора и завоевал титул WBA Asia в среднем весе, Егор Мехонцев (полутяжелый вес) раздельным решением судей был сильнее Гусмира Пердомо из Венесуэлы, Станислав Каштанов (второй средний вес) взял вверх над Сергеем Хомицким из Белоруссии, а Раджаб Бутаев нокаутировал Шерзодбека Алимджанова из Узбекистана.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Хрюнов: Для Алояна бой за пояс WBC Silver с Солано будет очень тяжелымРоссийский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что для российского боксера Михаила Алояна бой за пояс WBC Silver с никарагуанцем Марвином Солано будет очень тяжелым.Умар Кремлев: Алоян хочет бой с Гонсалесом. Поединок может пройти в МосквеГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал желании российского боксера провести бой с победителем боя между Романом Гонсалесом и Срисакетом Сор Рунгвисаи, которые 9 сентября сразятся за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе.Михаил Алоян: У меня нет времени размениваться на слабых соперниковРоссийский боксер Михаил Алоян, который в своем втором бою на профессиональном ринге встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано, рассказал о сопернике.Алоян и братья Чудиновы проведут бои 22 июляГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках поединков своих боксеров.Алоян готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CASРоссийский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование МОК по возвращению серебряной медали ОИ-2016 после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS).Михаил Алоян: Мой следующий соперник из Никарагуа, я забыл его фамилиюРоссийский боксер Михаил Алоян сказал, что его следующим соперником станет боец из Никарагуа. При этом он не смог вспомнить его фамилию.CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016Как сообщает официальный сайт CAS, в организации приняли решение отклонить апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали ОИ-2016 из-за применения запрещенных препаратов.«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Рассчитываю на нокаут со стороны Сереги». Боксеры – о реванше Уорд – Ковалев«Советский спорт» попросил именитых боксеров дать прогноз на бой года между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.Тренер Алояна: Михаил планирует отобраться на Олимпиаду-2020Российский боксер Михаил Алоян готовится к отбору в российскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.Алоян победно дебютировал в профессиональном боксеБронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира среди любителей российский боксер Михаил Алоян, выступающий во втором наилегчайшем весе, одержал победу над Ядером Кардосой из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.Ядерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном рингеЯдерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном рингеИзвестный российский боксер-любитель Михаил Алоян с победы начал свою профессиональную карьеру.Стало известно имя соперника российского боксера АлоянаУ российского боксера Михаила Алояна сменился соперник накануне его первого поединка на профессиональном ринге, который пройдет 11 мая.Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с Кардосой из НикарагуаРоссийский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Михаил Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с никарагуанцем Ядером Кардосой. Об этом сообщил тренер россиянина Эдуард Кравцов.Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в КемеровоРоссиянин Миша Алоян, ставший призером ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, дебютирует на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово.Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июняВечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая - начале июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организатора шоу промоутерской компании «Патриот».Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 маяСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 9 мая рассмотрит апелляцию российского боксера Михаила Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в маеСпортивный арбитражный суд в Лозанне в мае рассмотрит апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в носГлава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, почему допинг проба российского боксера Миши Алояна оказалась положительной.Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медальПетербургский боксер Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио.Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил был крайне эмоционален в оценках происходящего. Тем не менее, присутствия духа не потерял.
Футбол
Антонио Конте: Я доволен настроем и игрой футболистов в матче с «Арсеналом»
Футбол
Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…
Футбол
«Тосно» на выезде уступил «Краснодару»
Хоккей
Голкипер «Ванкувера» переоделся в Спайдермена на день рождения сына
все новости
Михаил Алоян
Михаил Алоянвсе новости