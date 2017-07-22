Игорь Шалимов: Надеемся, Лаборде восстановится к следующему матчу

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру подопечных в матче второго тура РФПЛ против «Тосно» (2:0) и рассказал о состоянии травмированных игроков.

- Почему два разных тайма получились? И каким должен выглядеть настоящий «Краснодар»?

- Мы так, как играли во втором тайме, должны играть и в первом. Медленно ходил мяч, с чем связано - сложно сказать. Надо переосмыслить. Настоящий «Краснодар» - игра всегда состоит из двух таймов. Мы провели уже две неплохие игры, но нужно улучшать многое.

- Надолго ли выбыл Лаборде? Не добавилось ли травмированных после этого матча? И кто может восстановиться в ближайшее время?

- У Мамаева температура поднялась - 39 градусов. У Лаборде - задняя поверхность бедра, надеемся, сможет восстановиться к следующему матчу. Подберезкин тоже чуть потянул заднюю поверхность бедра. Смолов, Окриашвили, Крицюк будут дольше восстанавливаться.

- Ристич как себя показывает на тренировках? На какой позиции его видите?

- Он универсальный футболист, у него поначалу были проблемы со здоровьем, сейчас восстановился. Видим его как левого защитника, возможно, сыграет в четверг в стартовом составе в матче Лиги Европы, - цитирует Шалимова официальный сайт «Тосно».

Напомним, 10 июля стало известно, что у Смолова диагностирован надрыв мышцы задней поверхности бедра. Срок восстановления форварда - три недели. Крицюк выбыл из строя в апреле из-за травмы, полученной в матче с «Рубином».

Рикардо Лаборде в первом туре чемпионата России-2017/18 оформил дубль в матче с «Рубином», и краснодарцы одержали победу со счетом 2:1. Колумбиец пропустил встречу с «Тосно», в которой подопечные Игоря Шалимова победили со счетом 2:0.

27 июля команда стартует в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Краснодар» примет дома датский «Люнгбю». 31 июля южане встретятся в Москве со «Спартаком».