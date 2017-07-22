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Чудинов техническим нокаутом во втором раунде победил Барбадильо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Федор Чудинов техническим нокаутом во втором раунде победил представителя Аргентины Хонатана Барбадильо.

Бой, прошедший в субботу на Красной площади в рамках празднования первого Дня российского бокса, стал для россиянина первым после поражения в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA с британцем Джорджем Гроувзом.

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