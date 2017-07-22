Чудинов техническим нокаутом во втором раунде победил Барбадильо

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Федор Чудинов пожертвует 5 миллионов рублей Федерации бокса России Российский суперсредневес Федор Чудинов пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России.

Григорий Стангрит: Длительная «мешочная» диета погубит карьеру Чудинова Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит рассказал о причинах поражения Федора Чудинова.

Победы «Арсенала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд в национальных Кубках и поражение Чудинова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Джордж Гроувз: Хотел бы посвятить эту победу моему предыдущему сопернику Британский боксер Джордж Гроувз, победивший техническим нокаутом россиянина Федора Чудинова, заявил, что посвящает эту победу своему предыдущему сопернику Эдуарду Гуткнехту.

Умар Кремлев: Реванш между Чудиновым и Гроувзом обязательно будет Промоутер Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что в контракте российского бойца прописан пункт о реванше с британцем Джорджем Гроувзом.

Чуда не произошло. Чудинов проиграл. Нокаутом «Советский спорт» – о поражении российского боксера Федора Чудинова от англичанина Джорджа Гроувза в поединке за титул чемпиона мира.

Чудинов проиграл Гроувзу в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA Российский боксер Федор Чудинов техническим нокаутом уступил британцу Джорджу Грувзу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Чудинов – Гроувз. Россиянин проиграл нокаутом. Как это было «Советский спорт» провел текстовую трансляцию боксерского вечера в Англии.

«Чуминов», «супермен», «простите за английский». Крутое интервью нашего боксера Накануне поединка за титул суперчемпиона мира по версии WBA с Джорджем Гроувзом российский боксер Федор Чудинов дал интервью американцу.

Тренер Чудинова: Гроувз – фаворит, но я на это не обращаю внимания Тренер российского боксера Федора Чудинова Алексей Галеев рассказал о подготовке к бою с Джорджем Гроувзом из Великобритании.

Ждем чуда. Федор Чудинов проведет чемпионский бой в Англии «Советский спорт» рассказывает о поединке за титул чемпиона по версии WBA, который пройдет 27 мая в Шеффилде.

Дмитрий Кудряшов: Простой не сильно скажется на выступлении Чудинова Чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов высказался о бое между Федором Чудиновым и Джорджем Гроувзом из Великобритании.

Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.