Чудинов техническим нокаутом во втором раунде победил Барбадильо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Федор Чудинов техническим нокаутом во втором раунде победил представителя Аргентины Хонатана Барбадильо.
Бой, прошедший в субботу на Красной площади в рамках празднования первого Дня российского бокса, стал для россиянина первым после поражения в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA с британцем Джорджем Гроувзом.
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