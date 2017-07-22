Афонин и Карасев не помогут «Анжи» в матче с «Локомотивом»

По итогам матча с «Амкаром» три футболиста «Анжи» попали в лазарет. Об этом информирует пресс-служба махачкалинской команды.

«Вадим Афонин получил ушиб голени. У Павла Карасёва надрыв мышцы живота. Оба полузащитника вернутся в строй примерно через 7-10 дней и соответственно во встрече с «Локомотивом» принять участие не смогут. Неизвестно сыграет ли в ближайшем туре Мамтов, у нападающего - ушиб бедра», - сообщается на официальном сайте «Анжи».

Напомним, что матч третьего тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» состоится 30 июля в Москве. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.