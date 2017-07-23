Сергей Фурсенко: Все ребята старались, но лучший игрок матча с «Рубином» – Кокорин

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от матча между сине-бело-голубыми и «Рубином» во втором туре РФПЛ (2:1), который проходил на стадионе «Санкт-Петербург».

– Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд – лучший игрок матча.

Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения.

Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое, – приводит слова Фурсенко «Матч ТВ».

Напомним, матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1. Дубль у сине-бело-голубых оформил аргентинец Себастьян Дриусси, единственный гол в составе «Рубина» забил Рифат Жемалетдинов. Игра собрала 38284 зрителя.

Подопечные Роберто Манчини с шестью очками делят лидерство в РФПЛ вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром». Казанский клуб потерпел второе поражение в чемпионате и замыкает таблицу вместе с «Амкаром» и «Тосно».

30 июня «Зенит» встретится на «Петровском» с «Тосно», а «Рубин» днем ранее примет в Казани тульский «Арсенал».

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