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Мурат Гассиев начал подготовку к бою с Володарчиком

Юлия Швед
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев, в декабре прошлого года одержавший резонансную победу по очкам над  Денисом Лебедевым, уже находится в США. Он начал подготовку к бою с польским боксером-профессионалом  Кшиштофом Володарчиком.

Сегодня Гассиев тренируется в клубе Абеля Санчеса «Биг Бэйр Лэйк» в Калифорнии. Соперник Гассиева стал известен в начале июля в Монако во время Всемирной боксерской суперсерии. По предварительной информации, бой Гассиева с Володарчиком должен состоятся уже в сентябре 2017 года.

После объявления результатов жеребьевки Мурат ненадолго вернулся к семье во Владикавказ, после чего вылетел в США. В настоящий момент Мурат Гассиев регулярно проводит тренировки с Абелем Санчесом, которому, по признанию самого боксера, он во всем доверяет. 

 Как сообщал ранее Мурат, у него нет планов на проведение матча-реванша с Денисом Лебедевым. Сейчас у него впереди поединок с Володарчиком, которого он считает очень серьезным соперником. Поэтому, развитие профессиональной карьеры для него на первом месте.


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