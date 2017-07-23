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«Халл» Слуцкого в меньшинстве удержал победу над «Бенфикой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого на выезде обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 59-й минуте забил форвард «тигров» Джаррод Боуэн.

На 77-й минуте английская команда осталась в меньшинстве, Майкл Доусон получил красную карточку и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.

Стоит отметить, что эта победа стала второй для российского специалиста у руля «Халла». Ранее «тигры» под руководством Слуцкого проиграли «Оксфорд Юнайтед» (1:2), а затем победил «Бристоль Сити» (2:1).  

В следующем матче команда из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир 25 июля проведет контрольную встречу с «Нантом» Клаудио Раньери.

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