Антон Заболотный: У нас сложный старт сезона, но еще ничего не потеряно, все впереди
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал
поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.
– У нас сегодня почти ничего не получилось, за исключением
редких моментов, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно». – У нас
не получалось зацепиться за мяч, а «Краснодар» хорошо атаковал. Во
второй половине уже начали более-менее, но потом немного упустили игру и
пропустили курьезный гол. «Краснодар» после этого уже полностью
доминировал.
– Чего не хватает на
ваш взгляд команде, чтобы набирать очки прямо сейчас?
– Пока рано судить. Надо со стороны посмотреть эту игру. У нас сложный старт сезона: с самого начала играем со всеми лидерами почти, приличные команды. Будем смотреть и анализировать. Еще ничего не потеряно, все впереди.
Матч
Голы
Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция