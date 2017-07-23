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Антон Заболотный: У нас сложный старт сезона, но еще ничего не потеряно, все впереди

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.

– У нас сегодня почти ничего не получилось, за исключением редких моментов, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно». – У нас не получалось зацепиться за мяч, а «Краснодар» хорошо атаковал. Во второй половине уже начали более-менее, но потом немного упустили игру и пропустили курьезный гол. «Краснодар» после этого уже полностью доминировал.

– Чего не хватает на ваш взгляд команде, чтобы набирать очки прямо сейчас?
– Пока рано судить. Надо со стороны посмотреть эту игру. У нас сложный старт сезона: с самого начала играем со всеми лидерами почти, приличные команды. Будем смотреть и анализировать. Еще ничего не потеряно, все впереди.

Матч

Краснодар - Тосно - 2:0 (0:0)

Голы

Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон

Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный

Предупреждения:

Гранквист, 28 - Кашчелан, 52

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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