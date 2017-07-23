Антон Заболотный: У нас сложный старт сезона, но еще ничего не потеряно, все впереди

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.

– У нас сегодня почти ничего не получилось, за исключением редких моментов, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно». – У нас не получалось зацепиться за мяч, а «Краснодар» хорошо атаковал. Во второй половине уже начали более-менее, но потом немного упустили игру и пропустили курьезный гол. «Краснодар» после этого уже полностью доминировал.

– Чего не хватает на ваш взгляд команде, чтобы набирать очки прямо сейчас?

– Пока рано судить. Надо со стороны посмотреть эту игру. У нас сложный старт сезона: с самого начала играем со всеми лидерами почти, приличные команды. Будем смотреть и анализировать. Еще ничего не потеряно, все впереди.