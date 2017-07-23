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Младен Кашчелан: «Краснодар» – команда, которая играет в самый красивый футбол в России

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.

– Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, – приводит слова Кашчелана официальный сайт «Тосно». – Просто «Краснодар» не отступал от своей игры, все время играл в свой футбол: в пас, комбинационно. Они сотворили себе шанс, после которого забили гол, а затем – еще один.

– После первого тайма не было ощущения, что против «Краснодара» можно играть на победу?
– Конечно, особенно в первые 15-20 минут у нас были пару моментов. Если бы мы их забили, возможно, игра была бы совсем другой. Сейчас мы можем только предполагать это. Однако «Краснодар» все равно играл в обороне сконцентрировано и не давал нам забить. «Краснодар» – это команда, которая играет в самый красивый футбол в России. Я это много раз говорил, и повторю еще раз.

– Что не хватает «Тосно», чтобы побеждать в премьер-лиге?
– Думаю, что у нас все есть, просто нам где-то немного не везет. Чуточку везения бы. Ну, и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть.

Матч

Краснодар - Тосно - 2:0 (0:0)

Голы

Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон

Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный

Предупреждения:

Гранквист, 28 - Кашчелан, 52

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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