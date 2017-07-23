Младен Кашчелан: «Краснодар» – команда, которая играет в самый красивый футбол в России

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.

– Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, – приводит слова Кашчелана официальный сайт «Тосно». – Просто «Краснодар» не отступал от своей игры, все время играл в свой футбол: в пас, комбинационно. Они сотворили себе шанс, после которого забили гол, а затем – еще один.

– После первого тайма не было ощущения, что против «Краснодара» можно играть на победу?

– Конечно, особенно в первые 15-20 минут у нас были пару моментов. Если бы мы их забили, возможно, игра была бы совсем другой. Сейчас мы можем только предполагать это. Однако «Краснодар» все равно играл в обороне сконцентрировано и не давал нам забить. «Краснодар» – это команда, которая играет в самый красивый футбол в России. Я это много раз говорил, и повторю еще раз.

– Что не хватает «Тосно», чтобы побеждать в премьер-лиге?

– Думаю, что у нас все есть, просто нам где-то немного не везет. Чуточку везения бы. Ну, и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть.