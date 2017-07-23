Младен Кашчелан: «Краснодар» – команда, которая играет в самый красивый футбол в России
Капитан «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение
от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.
– Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, – приводит
слова Кашчелана официальный сайт «Тосно». – Просто «Краснодар» не
отступал от своей игры, все время играл в свой футбол: в пас, комбинационно.
Они сотворили себе шанс, после которого забили гол, а затем – еще один.
– После первого тайма
не было ощущения, что против «Краснодара» можно играть на победу?
– Конечно, особенно в первые 15-20 минут у нас были пару моментов. Если бы мы их забили, возможно, игра была бы совсем другой. Сейчас мы можем только предполагать это. Однако «Краснодар» все равно играл в обороне сконцентрировано и не давал нам забить. «Краснодар» – это команда, которая играет в самый красивый футбол в России. Я это много раз говорил, и повторю еще раз.
– Что не хватает
«Тосно», чтобы побеждать в премьер-лиге?
– Думаю, что у нас все есть, просто нам где-то немного не везет. Чуточку везения бы. Ну, и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть.
Матч
Голы
Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция