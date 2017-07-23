Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачу
Главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал
поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.
– Сегодня было два разных тайма. В первом тайме у нас многое не получалось. Мы проигрывали много единоборств. Во второй половине моя команда прибавила. У нас были подходы к воротам соперника. Сейчас я поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачу, за стремление играть до финального свистка. Без поражений не бывает побед. Мы готовимся к следующей игре.
Матч
Крылья Советов - Авангард - 1:0 (1:0)
Голы
Самодин 14 (1:0).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Таранов, Гаджибеков, Зотов, Ланин, Ткачук (Корниленко, 67), Мияилович, Кленкин (Башкиров, 61), Самодин (Гоцук, 86), Алиев (Зинков, 87)
Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Багаев, Нетфуллин, Синяев, Войнов А., Петров (Минаев, 81), Шогенов (Гурфов, 58), Аппаев, Болов (Газданов, 52)
Предупреждения:
Таранов, 18; Гаджибеков, 44 - нет
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция