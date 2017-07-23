Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачу

Главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.

– Сегодня было два разных тайма. В первом тайме у нас многое не получалось. Мы проигрывали много единоборств. Во второй половине моя команда прибавила. У нас были подходы к воротам соперника. Сейчас я поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачу, за стремление играть до финального свистка. Без поражений не бывает побед. Мы готовимся к следующей игре.