Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Калешин: Удаление вообще не оставило нам шансов

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:3) в матче третьего тура первенства ФНЛ.

- Я думаю, «Волгарь» сегодня с большим запасом нас переиграл и победа соперника абсолютно заслужена. Можно сказать, что сегодня на поле была только одна команда, а вторая команда забыла приехать из Краснодара. К сожалению, на фоне «Волгаря» все наши внутренние проблемы оказались очень видны. Надеюсь, нам удастся как-то переформатировать наш коллектив, потому что все собранное по крупицам в прошлом сезоне за несколько недель было утрачено. На это есть субъективные и объективные причины, но мне не хотелось бы выносить все то, что у нас внутри происходит.

- Есть ли у вас какие-то персональные претензии к Сергею Бендзю за две желтые карточки? Может, уже состоялась какая-та беседа?
- Это футбол. Естественно, удаление вообще не оставило нам шансов. Сейчас, наверное, не время переходить на какие-то личные вещи и комментировать игру одного отдельного футболиста. Я думаю, что самое плохое в сегодняшнем матче то, что нас не было как команды.

- Сказалась ли душная погода на игре вашей команды?
- В Краснодаре стоит такая же жара. Условия всегда одинаковы для двух соперников.

Матч

Волгарь - Кубань - 3:0 (1:0)

Голы

Сутормин 11 (1:0). Кабутов 54 (2:0). Бабырь 90 (3:0).

Состав

Волгарь: Бучнев, Калинин, Григорьев, Плиев, Таказов, Акбашев (Букия, 75), Дышеков (Машуков, 87), Шалаев, Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 70)

Кубань: Дюпин, Байрыев, Клещенко, Лобкарёв, Марков (Пономарёв, 46), Бугаев (Бендзь, 33 , 48), Маляров (Гай, 42), Коновалов, Якуба, Алейник, Обухов (Нурисов, 79)

Предупреждения:

Сутормин, 51 - Бендзь, 45; Коновалов, 60; Лобкарёв, 79; Байрыев, 81

Удаления:

нет - Бендзь, 48

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

22 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачуГлавный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемсяГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Победили «Сибирь» благодаря характеру команды и самоотдаче игроковГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.Дмитрий Гунько: Игрокам «Спартака-2» нужно еще много работатьГлавный тренер «Спартака-2» подвел итоги матча третьего тура первенство ФНЛ против «Тамбова» (0:3).«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Оренбург» дома уступил «Балтике»Футболисты «Балтики» на выезде обыграли «Оренбург» в матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Шинник» переиграл «Ротор»Футболисты «Шинника» одержали победу на волгоградским «Ротором» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.«Тамбов» разгромил «Спартак-2»Футболисты «Тамбова» крупно переиграли «Спартак-2» в матче третьего тура первенства ФНЛ.«Олимпиец» в гостях переиграл «Томь»«Олимпиец» в гостях нанес поражение «Томи» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Енисей» выиграл у «Сибири» в матче 3-го тура ФНЛФутболисты «Енисея» переиграли в гостях «Сибирь» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.Александр Меньков: Жаль, что футболистам уделяют больше внимания, чем остальнымПрыгун в длину Александр Меньков выразил сожаление, что футболу в России уделяется больше внимания, чем остальным видам спорта.«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.ФНЛ. 3-й тур. «Сибирь» примет «Енисей», Тюмень – «Зенит-2» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.Защитник «Зенита» Томас Рукас: Переход в петербургский клуб – большой шаг в моей карьереНовичок «Зенита» Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Томас Рукас стал игроком «Зенита-2»20-летний российский защитник Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Юрий Белоус: Однажды государство перестанет содержать футбольные командыПрезидент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о причинах неконкурентоспособности сборной России по футболу.«Динамо СПб» будет сотрудничать с блогером Никитой КовальчукомБлогер Никита Ковальчук и «Динамо СПб» объявили о сотрудничестве в рамках проекта «Я – тренер».Евгений Калешин: На повышение в классе претендуют «Крылья», «Оренбург», «Балтика» и «Кубань»Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал старт краснодарского клуба в сезоне ФНЛ и поделился мнением, кто является фаворитами в борьбе за выход в РФПЛ.Сергей Чепчугов: Вернулся в «Енисей», потому что клуб ставит высокие задачиГолкипер «Енисея» Сергей Чепчугов рассказал о том, почему вернулся в красноярскую команду.Состав «Енисея» пополнил воспитанник московского ЦСКАКак сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня 23-летний нападающий Сердер Сердеров подписал контракт с клубом.
Водное поло
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией
Футбол
Антонио Конте: Я доволен настроем и игрой футболистов в матче с «Арсеналом»
Футбол
Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…
Футбол
«Тосно» на выезде уступил «Краснодару»
все новости
Волгарь
Волгарькалендарьстатистика
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости