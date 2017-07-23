Евгений Калешин: Удаление вообще не оставило нам шансов
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал
поражение от команды «Волгарь» (0:3) в матче третьего тура первенства ФНЛ.
- Я думаю, «Волгарь» сегодня с большим запасом нас переиграл
и победа соперника абсолютно заслужена. Можно сказать, что сегодня на поле была
только одна команда, а вторая команда забыла приехать из Краснодара. К
сожалению, на фоне «Волгаря» все наши внутренние проблемы оказались очень
видны. Надеюсь, нам удастся как-то переформатировать наш коллектив, потому что
все собранное по крупицам в прошлом сезоне за несколько недель было утрачено.
На это есть субъективные и объективные причины, но мне не хотелось бы выносить
все то, что у нас внутри происходит.
- Есть ли у вас
какие-то персональные претензии к Сергею Бендзю за две желтые карточки? Может, уже
состоялась какая-та беседа?
- Это футбол. Естественно, удаление вообще не оставило нам шансов. Сейчас, наверное, не время переходить на какие-то личные вещи и комментировать игру одного отдельного футболиста. Я думаю, что самое плохое в сегодняшнем матче то, что нас не было как команды.
- Сказалась ли душная
погода на игре вашей команды?
- В Краснодаре стоит такая же жара. Условия всегда одинаковы для двух соперников.
Матч
Голы
Сутормин 11 (1:0). Кабутов 54 (2:0). Бабырь 90 (3:0).
Состав
Волгарь: Бучнев, Калинин, Григорьев, Плиев, Таказов, Акбашев (Букия, 75), Дышеков (Машуков, 87), Шалаев, Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 70)
Кубань: Дюпин, Байрыев, Клещенко, Лобкарёв, Марков (Пономарёв, 46), Бугаев (Бендзь, 33 , 48), Маляров (Гай, 42), Коновалов, Якуба, Алейник, Обухов (Нурисов, 79)
Предупреждения:
Сутормин, 51 - Бендзь, 45; Коновалов, 60; Лобкарёв, 79; Байрыев, 81
Удаления:
нет - Бендзь, 48
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
22 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция