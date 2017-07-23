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«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича

Источник:  ФК «Вест Хэм»Комментарии
«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича
Фото: ФК «Вест Хэм»

Форвард «Сток Сити» Марко Арнаутович перешел в «Вест Хэм», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

28-летний австриец подписал контракт с лондонским клубом, рассчитанный до лета 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но сообщается что для клуба она стала рекордной. По информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «гончары» выручили на продаже игрока не менее 27,9 миллионов евро.

В минувшем сезоне Марко принял участие в 35 матчах в составе «Стока», забил 7 мячей, отдал 6 результативных передач и заработал 9 желтых карточек.

Этот трансфер стал третьим для «Вест Хэма» этим летом, ранее были куплены голкипер Джо Харт и защитник Пабло Сабалета.

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