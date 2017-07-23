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«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)

Источник:  ФК «Рома»Комментарии
«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)
Фото: ФК «Рома»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

31-летний серб подписал контракт с римлянами, рассчитанный до лета 2020 года. Сумма сделки составила пять миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе английского клуба Коларов принял участие в 40 матчах, забил 1 мяч, отдал 3 результативные передачи и заработал 9 желтых карточек.

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