«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Фото: ФК «Рома»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов стал игроком «Ромы»,
сообщает официальный сайт итальянского клуба.
31-летний серб подписал контракт с римлянами, рассчитанный
до лета 2020 года. Сумма сделки составила пять миллионов евро.
В минувшем сезоне в составе английского клуба Коларов принял участие в 40 матчах, забил 1 мяч, отдал 3 результативные передачи и заработал 9 желтых карточек.
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