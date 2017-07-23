«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)

читайте также

«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича Форвард «Сток Сити» Марко Арнаутович перешел в «Вест Хэм», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Зенита» (фото) Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает официальный сайт тульского клуба.

Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Игрок «Расинга» Акунья перешел в «Спортинг» за 9,6 млн евро Полузащитник аргентинского «Расинга» Маркос Акунья перешел в «Спортинг», сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

«Кельн» заплатил 7 млн евро за 20-летнего игрока хихонского «Спортинга» Защитник хихонского «Спортинга» Хорхе Мере перешел в «Кельн», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Стеклов перешел из «Арсенала» в «Енисей» Опорный полузащитник тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт красноярской команды.

Защитник «Атлетико» Манкильо продолжит карьеру в «Ньюкасле» Крайний защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перешел в «Ньюкасл», сообщает официальный сайт «сорок».

Ирландский голкипер Рэндольф сменил «Вест Хэм» на «Мидлсбро» «Мидлсбро» на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу трансфера голкипера «Вест Хэма» Даррена Рэндольфа.

Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Хетафе» арендовал Антунеша у киевского «Динамо» Португальский защитник Виторину Антунеш перешел в «Хетафе» на правах аренды, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт игрока принадлежит киевскому «Динамо».

Зума продлил контракт с «Челси» и перешел в «Сток Сити» на правах аренды Защитник Курт Зума продлил контракт с «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Кроме того, он отправился в аренду в «Сток Сити».

ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

«Челси» объявил о переходе Мораты Испанский форвард Альваро Мората перешел в «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Его предыдущим клубом был мадридский «Реал».

«Халл» Слуцкого подтвердил переход Стюарта Полузащитник Кевин Стюарт перешел из «Ливерпуля» в «Халл Сити». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».

Комличенко стал игроком «Млада Болеслав» Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко продолжит карьеру в чешском клубе «Млада Болеслав.

Полузащитник сборной Чили перешел в «Фенербахче» (фото) Сегодня хавбек «Кальяри» Маурисио Исла перебрался в чемпионат Турции.

«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Манчестер Сити».

Милан Родич: В Самаре было прекрасно, но пора двигаться дальше Защитник «Крыльев Советов» Милан Родич переходит в сербскую «Црвену Звезду.

Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.