Дубль Неймара принес победу «Барселоне» в матче с «Ювентусом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» в США
обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Неймар, забивший на 15-й
и 26-й минутах, а за «Старую сеньору» отличился Джорджио Кьеллини, отправивший
мяч в ворота сине-гранатовых на 63-й минуте встречи.
Таким образом, «Барса» с тремя очками вышла на второе место,
лидирует «Манчестер Юнайтед» (3 очка). На третьем месте расположился «Пари
Сен-Жермен» (2 балла), на четвертом – «Рома» (1 очко), далее «Тоттенхэм», «Реал»,
«Ювентус» и «Манчестер Сити», в активе которых 0 баллов.
В следующем матче подопечные Эрнесто Вальверде 27 июля
сыграют с командой Жозе Моуринью, а клуб из Турина встретится в этот же день с
ПСЖ.
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