Дубль Неймара принес победу «Барселоне» в матче с «Ювентусом»

В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» в США обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Неймар, забивший на 15-й и 26-й минутах, а за «Старую сеньору» отличился Джорджио Кьеллини, отправивший мяч в ворота сине-гранатовых на 63-й минуте встречи.

Таким образом, «Барса» с тремя очками вышла на второе место, лидирует «Манчестер Юнайтед» (3 очка). На третьем месте расположился «Пари Сен-Жермен» (2 балла), на четвертом – «Рома» (1 очко), далее «Тоттенхэм», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити», в активе которых 0 баллов.

В следующем матче подопечные Эрнесто Вальверде 27 июля сыграют с командой Жозе Моуринью, а клуб из Турина встретится в этот же день с ПСЖ.