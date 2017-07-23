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Дмитрий Хохлов: Здорово, что ребята забивают по несколько мячей за матч

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в матче второго тура первенства молодежных команд.

«Хорошо сыграли, строго оборонялись, хотя пропущенный гол был неприятный. Здорово, что ребята забивают по несколько мячей за матч, у них соревнование между собой. Мне нравится, что, даже крупно ведя в счете, игроки продолжают атаковать и выполнять нашу установку», - приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».

Матч

Динамо (мол) - Урал (мол) - 5:1 (3:1)

Голы

Лацевич 12 (1:0). Лацевич 17 (2:0). Калачев 18 (2:1 - автогол). Кузьмин 23 (3:1). Лацевич 58 (4:1). Калугин 64 (5:1).

Судья:

Михаил Таран (Россия)

Место и дата

22 июля 14:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция

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