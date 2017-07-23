Жоазиньо: Очень рад, что смог записать гол на свой счет
Полузащитник «Краснодара» Жоазиньо поделился впечатлениями
от победы над «Тосно» (2:0) в матче второго тура чемпионата России.
– Самое главное в этой встрече – три очка, – приводит слова
Жоаозиньо «Матч ТВ». – Особенно было
важно победить в первой домашней игре. Но я доволен и нашими действиями на
поле. Я говорю о командной игре.
В первом тайме противник действовал очень закрыто. Но в
перерыве тренер внес коррективы, сказал нам больше играть на флангах, потому
что центр поля был перекрыт. Мы так и сделали и начали забивать.
Очень рад, что смог записать гол на свой счет в этом матче. Я давно уже не мог отметиться взятием ворот. Раньше у меня было мало шансов для этого, но я много работал над этим.
Матч
Голы
Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция