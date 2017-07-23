Жоазиньо: Очень рад, что смог записать гол на свой счет

Полузащитник «Краснодара» Жоазиньо поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:0) в матче второго тура чемпионата России.

– Самое главное в этой встрече – три очка, – приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ». – Особенно было важно победить в первой домашней игре. Но я доволен и нашими действиями на поле. Я говорю о командной игре.

В первом тайме противник действовал очень закрыто. Но в перерыве тренер внес коррективы, сказал нам больше играть на флангах, потому что центр поля был перекрыт. Мы так и сделали и начали забивать.

Очень рад, что смог записать гол на свой счет в этом матче. Я давно уже не мог отметиться взятием ворот. Раньше у меня было мало шансов для этого, но я много работал над этим.