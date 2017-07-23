Юрий Газзаев: Была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщику

Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Кубанью» (3:0) в матче третьего тура первенства ФНЛ.

«Я думаю, что победа заслуженная. Мы доминировали и до удаления игрока «Кубани». Мало что позволяли сопернику у наших ворот. Единственное, при стандартах какая-то тревога была.

В первом тайме у нас было много подходов, много моментов. В перерыве сказал команде, что нужно продолжать играть в том же ключе, нужно продолжать оказывать давление. И в начале второго тайма, и после того, как мы остались в большинстве, мы продолжили доминировать.

У меня было одно опасение: что наши ребята, имея преимущество в счете, преимущество в игре, могли бы как-то среагировать и сбросить обороты. К моему удовольствию, этого не произошло.

Продолжали играть и, забивая, продолжали нагнетать давление. Думаю, была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщику. Футболисты понимали, как играть друг с другом, как атаковать и как вместе обороняться. Удовлетворен и счетом, и содержанием», - приводит слова Газзаева официальный сайт астраханской команды.