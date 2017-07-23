Юрий Газзаев: Была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщику
Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев
прокомментировал победу над «Кубанью» (3:0) в матче третьего тура первенства
ФНЛ.
«Я думаю, что победа заслуженная. Мы доминировали и до
удаления игрока «Кубани». Мало что позволяли сопернику у наших ворот.
Единственное, при стандартах какая-то тревога была.
В первом тайме у нас было много подходов, много моментов. В
перерыве сказал команде, что нужно продолжать играть в том же ключе, нужно
продолжать оказывать давление. И в начале второго тайма, и после того, как мы
остались в большинстве, мы продолжили доминировать.
У меня было одно опасение: что наши ребята, имея
преимущество в счете, преимущество в игре, могли бы как-то среагировать и
сбросить обороты. К моему удовольствию, этого не произошло.
Продолжали играть и, забивая, продолжали нагнетать давление. Думаю, была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщику. Футболисты понимали, как играть друг с другом, как атаковать и как вместе обороняться. Удовлетворен и счетом, и содержанием», - приводит слова Газзаева официальный сайт астраханской команды.
Матч
Голы
Сутормин 11 (1:0). Кабутов 54 (2:0). Бабырь 90 (3:0).
Состав
Волгарь: Бучнев, Калинин, Григорьев, Плиев, Таказов, Акбашев (Букия, 75), Дышеков (Машуков, 87), Шалаев, Кабутов, Сутормин (Болонин, 83), Веркашанский (Бабырь, 70)
Кубань: Дюпин, Байрыев, Клещенко, Лобкарёв, Марков (Пономарёв, 46), Бугаев (Бендзь, 33 , 48), Маляров (Гай, 42), Коновалов, Якуба, Алейник, Обухов (Нурисов, 79)
Предупреждения:
Сутормин, 51 - Бендзь, 45; Коновалов, 60; Лобкарёв, 79; Байрыев, 81
Удаления:
нет - Бендзь, 48
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
22 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция