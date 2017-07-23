Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кирсанов: По такой игре, но мы даже на ничью не наиграли

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.

«Нам сегодня мало что далось в этой игре. Можно сказать, что в первом тайме вообще ничего не получалось. Даже не могу сказать, что случилось.

Пока наши лидеры молчат, команде играть тяжело. Честно говоря, не могу ничего объяснить: в тренировочном процессе все идет легко, мяч двигается, ребята двигаются... Может, такая ответственность на ребят давит, что они не могут реализовать свои лучшие стороны в игре.

Наша игра сегодня - провальная, очко было бы для нас лучшим результатом по такой игре, но мы даже на ничью не наиграли», - сказал Кирсанов

Матч

Сибирь - Енисей - 0:1 (0:0)

Голы

Гарбуз 74 (0:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Цховребов, Чеботару (Беляев, 46), Рухаиа (Дудолев, 46), Дегтярёв, Макаренко, Житнев, Азаров

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Стеклов (Руднев, 70), Иванов, Фатуллаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 88), Комков (Сердеров, 57)

Предупреждения:

Рухаиа, 37; Цховребов, 76 - Камеш, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Газзаев: Была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщикуГлавный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Кубанью» (3:0) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Удаление вообще не оставило нам шансовГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:3) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачуГлавный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемсяГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Победили «Сибирь» благодаря характеру команды и самоотдаче игроковГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.Дмитрий Гунько: Игрокам «Спартака-2» нужно еще много работатьГлавный тренер «Спартака-2» подвел итоги матча третьего тура первенство ФНЛ против «Тамбова» (0:3).«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Оренбург» дома уступил «Балтике»Футболисты «Балтики» на выезде обыграли «Оренбург» в матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Шинник» переиграл «Ротор»Футболисты «Шинника» одержали победу на волгоградским «Ротором» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.«Тамбов» разгромил «Спартак-2»Футболисты «Тамбова» крупно переиграли «Спартак-2» в матче третьего тура первенства ФНЛ.«Олимпиец» в гостях переиграл «Томь»«Олимпиец» в гостях нанес поражение «Томи» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Енисей» выиграл у «Сибири» в матче 3-го тура ФНЛФутболисты «Енисея» переиграли в гостях «Сибирь» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.Александр Меньков: Жаль, что футболистам уделяют больше внимания, чем остальнымПрыгун в длину Александр Меньков выразил сожаление, что футболу в России уделяется больше внимания, чем остальным видам спорта.«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.ФНЛ. 3-й тур. «Сибирь» примет «Енисей», Тюмень – «Зенит-2» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.Стеклов перешел из «Арсенала» в «Енисей»Опорный полузащитник тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт красноярской команды.Защитник «Зенита» Томас Рукас: Переход в петербургский клуб – большой шаг в моей карьереНовичок «Зенита» Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Томас Рукас стал игроком «Зенита-2»20-летний российский защитник Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Юрий Белоус: Однажды государство перестанет содержать футбольные командыПрезидент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о причинах неконкурентоспособности сборной России по футболу.«Динамо СПб» будет сотрудничать с блогером Никитой КовальчукомБлогер Никита Ковальчук и «Динамо СПб» объявили о сотрудничестве в рамках проекта «Я – тренер».
MMA
Харитонов победил дос Сантоса необычным болевым приемом (видео)
Бокс
Алоян одержал вторую победу в профессиональном боксе
Легкая атлетика
Белорусская спортсменка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном
Водное поло
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Сергей Кирсанов
Сергей Кирсановвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости