Сергей Кирсанов: По такой игре, но мы даже на ничью не наиграли

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.

«Нам сегодня мало что далось в этой игре. Можно сказать, что в первом тайме вообще ничего не получалось. Даже не могу сказать, что случилось.

Пока наши лидеры молчат, команде играть тяжело. Честно говоря, не могу ничего объяснить: в тренировочном процессе все идет легко, мяч двигается, ребята двигаются... Может, такая ответственность на ребят давит, что они не могут реализовать свои лучшие стороны в игре.

Наша игра сегодня - провальная, очко было бы для нас лучшим результатом по такой игре, но мы даже на ничью не наиграли», - сказал Кирсанов