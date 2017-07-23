Сергей Кирсанов: По такой игре, но мы даже на ничью не наиграли
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от «Енисея»
(0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.
«Нам сегодня мало что далось в этой игре. Можно сказать, что
в первом тайме вообще ничего не получалось. Даже не могу сказать, что
случилось.
Пока наши лидеры молчат, команде играть тяжело. Честно
говоря, не могу ничего объяснить: в тренировочном процессе все идет легко, мяч
двигается, ребята двигаются... Может, такая ответственность на ребят давит, что
они не могут реализовать свои лучшие стороны в игре.
Наша игра сегодня - провальная, очко было бы для нас лучшим результатом по такой игре, но мы даже на ничью не наиграли», - сказал Кирсанов
Матч
Голы
Гарбуз 74 (0:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Цховребов, Чеботару (Беляев, 46), Рухаиа (Дудолев, 46), Дегтярёв, Макаренко, Житнев, Азаров
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Стеклов (Руднев, 70), Иванов, Фатуллаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 88), Комков (Сердеров, 57)
Предупреждения:
Рухаиа, 37; Цховребов, 76 - Камеш, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция