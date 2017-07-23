«Тоттенхэм» переиграл «Пари Сен-Жермен» в контрольном матче

В рамках Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» в США обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Тоби Алдервейрелд и Харри Кейн, реализовавший пенальти, а у парижан мячи в ворота «Шпор» отправили Эдисон Кавани и Хавьер Пасторе, в обоих случаях ассистировал Адриен Рабио.

Таким образом, «Тоттенхэм» с тремя очками поднялся на первое место, также с тремя баллами ниже расположились «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», два очка в активе «ПСЖ» и одно у «Ромы». Без очков идут «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В следующем матче «Пари Сен-Жермен» 27 июля сыграет со «старой сеньорой», а лондонцы днем ранее встретятся с «Ромой».