«Тоттенхэм» переиграл «Пари Сен-Жермен» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» в США
обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Кристиан Эриксен,
Эрик Дайер, Тоби Алдервейрелд и Харри Кейн, реализовавший пенальти, а у парижан
мячи в ворота «Шпор» отправили Эдисон Кавани и Хавьер Пасторе, в обоих случаях
ассистировал Адриен Рабио.
Таким образом, «Тоттенхэм» с тремя очками поднялся на первое
место, также с тремя баллами ниже расположились «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»,
два очка в активе «ПСЖ» и одно у «Ромы». Без очков идут «Реал», «Ювентус» и «Манчестер
Сити».
В следующем матче «Пари Сен-Жермен» 27 июля сыграет со «старой сеньорой», а лондонцы днем ранее встретятся с «Ромой».
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