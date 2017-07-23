Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тоттенхэм» переиграл «Пари Сен-Жермен» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» в США обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Тоби Алдервейрелд и Харри Кейн, реализовавший пенальти, а у парижан мячи в ворота «Шпор» отправили Эдисон Кавани и Хавьер Пасторе, в обоих случаях ассистировал Адриен Рабио.

Таким образом, «Тоттенхэм» с тремя очками поднялся на первое место, также с тремя баллами ниже расположились «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», два очка в активе «ПСЖ» и одно у «Ромы». Без очков идут «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В следующем матче «Пари Сен-Жермен» 27 июля сыграет со «старой сеньорой», а лондонцы днем ранее встретятся с «Ромой».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Неймара принес победу «Барселоне» в матче с «Ювентусом»В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» в США обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.Винченцо Монтелла: Бакка не сыграет в Лиге Европы из-за будущих решений по трансферамГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла объяснил, почему форвард Карлос Бакка не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с «Баварией» (4:0) на стадионе в Шэньчжэне.Тиаго Мотта: Мы будем очень рады, если Неймар перейдет в «ПСЖ»Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб.Матс Хуммельс: «Милану» голы дались очень легкоЗащитник «Баварии» Матс Хуммельс высказался о поражении от «Милана» (0:4) в матче Международного кубка чемпионов на стадионе в Шэньчжэне.Неймар известил президента «Барселоны» о своем намерении перейти в «ПСЖ»Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу провел встречу с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ» нынешним летом.Карло Анчелотти: «Бавария» сыграла неудачно, нам еще нужно времяГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итог матча Международного кубка чемпионов с «Миланом» (0:4) на стадионе в Шэньчжэне.«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании МатичаПолузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.Годовая зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 30 миллионов евроПо информации ESPN, форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.Анхель Ди Мария: «ПСЖ» примет Неймара с распростертыми объятиямиПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара.Неймар сообщил партнерам по «Барселоне» о переходе в «ПСЖ»Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Советский спорт» – о возможном переходе Неймара в «ПСЖ».«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в контрольном матче, Лукаку забил голФутболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов.Президент «Барселоны» прокомментировал возможный трансфер Неймара в «ПСЖ»Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, почему переход нападающего сборной Бразилии Неймара вряд ли состоится этим летом.«ПСЖ» готов заплатить Неймару подписной бонус в размере 45 миллионов фунтов«Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассчитывает купить форварда «Барселоны» Неймара.Унаи Эмери: Нам нужен еще один игрок из пятерки лучших в миреГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что команде нужен опорный полузащитник, и что предпочтение он отдает местным игрокам.«ПСЖ» не будет менять тактическую схему с тремя нападающимиГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что схема 4-3-3 прекрасно себя зарекомендовала в прошлом сезоне.Курс на «ПСЖ». Неймару надоело быть в тени МессиКурс на «ПСЖ». Неймару надоело быть в тени МессиНападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение «ПСЖ», чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире.«ПСЖ» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионовВ рамках Международного кубка чемпионов «Пари Сен-Жермен» переиграл «Рому» в серии пенальти.Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан самым дорогим молодым футболистом мираКак сообщает «Газета.ru», хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex.«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за игрока сборной АнглииКак сообщает The Times, полузащитник «Эвертона» Росс Баркли близок к смене клубной прописки.
MMA
Харитонов победил дос Сантоса необычным болевым приемом (видео)
Бокс
Алоян одержал вторую победу в профессиональном боксе
Легкая атлетика
Белорусская спортсменка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном
Водное поло
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Международный кубок чемпионов
Международный кубок чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости