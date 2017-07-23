«Уфа» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура чемпионата России по футболу «Уфа»
сыграет с московским «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется
в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом туре уфимцы на выезде переиграли «Тосно» (1:0), а москвичи
сыграли вничью с «Динамо» (2:2).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в апреле текущего года в рамках 22-го тура премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой подопечных Массимо Карреры со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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