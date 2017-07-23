«Уфа» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче второго тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом туре уфимцы на выезде переиграли «Тосно» (1:0), а москвичи сыграли вничью с «Динамо» (2:2).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в апреле текущего года в рамках 22-го тура премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой подопечных Массимо Карреры со счетом 3:1.