«Динамо» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче второго тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет «Уралом».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом туре москвичи вничью сыграли со «Спартаком» (2:2), а «Урал» не смог переиграть «Ростов» (1:1).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2016 года в рамках 19-го тура РФПЛ сезона-2015/16, тогда встреча завершилась со счетом 1:1.