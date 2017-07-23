«Динамо» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура чемпионата России по футболу московское
«Динамо» сыграет «Уралом».
Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и
начнется в 17:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом туре москвичи вничью сыграли со «Спартаком» (2:2),
а «Урал» не смог переиграть «Ростов» (1:1).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2016 года в рамках 19-го тура РФПЛ сезона-2015/16, тогда встреча завершилась со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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