Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет «Уралом».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом туре москвичи вничью сыграли со «Спартаком» (2:2), а «Урал» не смог переиграть «Ростов» (1:1).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2016 года в рамках 19-го тура РФПЛ сезона-2015/16, тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч

Динамо - Урал

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Синицын: Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помоглоГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура чемпионата России.«Ростов» – «Ахмат». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче второго тура чемпионата России по «Ростов» сыграет с «Ахматом».«Уфа» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)В матче второго тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с московским «Спартаком».РФПЛ. 2-й тур. «Уфа» примет «Спартак», «Динамо» – «Урал» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Жоазиньо: Очень рад, что смог записать гол на свой счетЖоазинью: Очень рад, что смог записать гол на свой счет Полузащитник «Краснодара» Жоазинью поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:0) в матче второго тура чемпионата России.Дмитрий Хохлов: Здорово, что ребята забивают по несколько мячей за матчГлавный тренер «молодежки» «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в матче второго тура первенства молодежных команд.Младен Кашчелан: «Краснодар» – команда, которая играет в самый красивый футбол в РоссииКапитан «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.Антон Заболотный: У нас сложный старт сезона, но еще ничего не потеряно, все впередиНападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.Афонин и Карасев не помогут «Анжи» в матче с «Локомотивом»По итогам матча с «Амкаром» три футболиста «Анжи» попали в лазарет. Об этом информирует пресс-служба махачкалинской команды.Плохие новости для ДзюбыПлохие новости для ДзюбыОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о возможных переменах в жизни и карьере российского нападающего.Дмитрий Парфенов: В Краснодаре нас хватило на 20 минут качественного футболаГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара» во втором туре РФПЛ (0:2).Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче второго круга чемпионата России против «Рубина» (2:1).«Тосно» на выезде уступил «Краснодару»«Тосно» в матче второго тура РФПЛ на выезде уступил «Краснодару» со счетом 0:2.Первый домашний матч «Зенита» собрал 38284 зрителя. На Кубке конфедераций было на 11 тысяч большеВ матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1. Игру посетили 38284 зрителя. Стадион заполнился на 68%.Михаил Шац: ЦСКА не будет серьезным конкурентом в борьбе за золотоИзвестный шоумен Михаил Шац высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.Себастьян Дриусси: Я просто доволен, что «Зенит» победилНападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Канунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутилиКанунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутилиХмурый Дзюба, забавный Лунев и непонятный Канунников. «Советский спорт» передает послематчевые слова игроков «Зенита» и «Рубина».Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»Манчини снова знал, что перестановка в составе будет результативной, а Бердыев объяснил выход в стартовом составе всего двух легионеров.Юрий Семин: Будем искать замену Ари среди своих резервовГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего железнодорожников Ари, которую он получил в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).Максим Канунников: «Рубин» не заслужил поражение от «Зенита»Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).
MMA
Харитонов победил дос Сантоса необычным болевым приемом (видео)
Бокс
Алоян одержал вторую победу в профессиональном боксе
Легкая атлетика
Белорусская спортсменка ушла с пьедестала на юниорском ЧЕ из-за ошибки с гимном
Водное поло
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости