«Ростов» – «Ахмат». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с
«Ахматом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2 в Ростове-на-Дону и
начнется 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом туре «Ростов» вничью сыграл с «Уралом», а «Ахмат» с минимальным счетом переиграл «Амкар».
Матч
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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