«Ростов» – «Ахмат». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче второго круга чемпионата России против «Рубина» (2:1).