Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матча
Источник: ФК «Портсмут»Комментарии
Болельщик английского футбольного клуба «Портсмут» скончался
во время товарищеского матча с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды
из графства Хэмпшир.
«Футбольный клуб «Портсмут» с грустью сообщает, что один из
болельщиков команды скончался после того, как ему стало плохо по ходу игры.
Несмотря на доблестные попытки со стороны медицинского персонала, болельщик так
и не смог вернуться к жизни.
Клуб уведомил его
родственников о случившемся, сейчас все наши мысли находятся вместе с ними», – говорится в заявлении клуба.
Стоит отметить, что из-за это случая была задержана вторая
половина встречи на несколько минут, а сам матч завершился победой «Борнмута»
со счетом 2:1.
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