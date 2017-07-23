Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матча

Болельщик английского футбольного клуба «Портсмут» скончался во время товарищеского матча с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды из графства Хэмпшир.

«Футбольный клуб «Портсмут» с грустью сообщает, что один из болельщиков команды скончался после того, как ему стало плохо по ходу игры. Несмотря на доблестные попытки со стороны медицинского персонала, болельщик так и не смог вернуться к жизни.

Клуб уведомил его родственников о случившемся, сейчас все наши мысли находятся вместе с ними», – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что из-за это случая была задержана вторая половина встречи на несколько минут, а сам матч завершился победой «Борнмута» со счетом 2:1.