Андрей Синицын: Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помогло

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура чемпионата России.

«В первом тайме «Тосно» оказало нам серьезное сопротивление, как итог встреча началась напряженно. Не могу сказать, что мы не ждали такого напора. Недооценки соперника не было. Вообще, «Тосно» достаточно боевитая команда. Мне кажется, что она еще покажет себя в сезоне.

Почему мы забили? Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помогло. Первые матчи в сезоне всегда тяжелые. Нам надо было быстрее играть и главное быстрее принимать решение. Вообще мы стараемся действовать с фланга на фланг, но не всегда так получается.

Хорошо, что мы начинаем с побед, это прибавляет нам положительных эмоций, которые сказываются на наших действиях на поле. Теперь мы начинаем готовиться к первому нашему матчу в Лиге Европы. Не спрашивайте меня о предстоящем сопернике, мы еще его не разбирали. Но у нас будет на это достаточно времени.