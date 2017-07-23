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Андрей Синицын: Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помогло

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура чемпионата России.

«В первом тайме «Тосно» оказало нам серьезное сопротивление, как итог встреча началась напряженно.  Не могу сказать, что мы не ждали такого напора. Недооценки соперника не было. Вообще, «Тосно» достаточно боевитая команда. Мне кажется, что она еще покажет себя в сезоне.

Почему мы забили? Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помогло. Первые матчи в сезоне всегда тяжелые. Нам надо было быстрее играть и главное быстрее принимать решение. Вообще мы стараемся действовать с фланга на фланг, но не всегда так получается.

Хорошо, что мы начинаем с побед, это прибавляет нам положительных эмоций, которые сказываются на наших действиях на поле. Теперь мы начинаем готовиться к первому нашему матчу в Лиге Европы. Не спрашивайте меня о предстоящем сопернике, мы еще его не разбирали. Но у нас будет на это достаточно времени.

Матч

Краснодар - Тосно - 2:0 (0:0)

Голы

Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон

Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный

Предупреждения:

Гранквист, 28 - Кашчелан, 52

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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