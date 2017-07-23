В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из Аргентины

Защитник аргентинского футбольного клуба «Колон» Херман Конти попал в сферу интересов «Зенита», сообщает TyC Sports.

По информации издания, питерский клуб готов выложить за 23-летнего игрока четыре миллиона евро.

Габаритный защитник, рост которого 193 см, а вес 80 кг, может стать третьим аргентинцем в «Зените». Ранее в Петербург перебрались полузащитник Леандро Паредес и форвард Себастьян Дриусси.

В минувшем сезоне Конти принял участие в 21-м матче в составе «Колон», забил 2 мяча, отдал 1 результативную передачу и заработал 3 желтых карточки.

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