В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из Аргентины
Источник: TyC SportsКомментарии
Защитник аргентинского футбольного клуба «Колон» Херман
Конти попал в сферу интересов «Зенита», сообщает TyC Sports.
По информации издания, питерский клуб готов выложить за
23-летнего игрока четыре миллиона евро.
Габаритный защитник, рост которого 193 см, а вес 80 кг,
может стать третьим аргентинцем в «Зените». Ранее в Петербург перебрались полузащитник
Леандро Паредес и форвард Себастьян Дриусси.
В минувшем сезоне Конти принял участие в 21-м матче в составе «Колон», забил 2 мяча, отдал 1 результативную передачу и заработал 3 желтых карточки.
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