Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Коста-Рику
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу сборная США
обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Джози Алтидор и
Клинт Демпси, забившие на 72-й и 82-й минутах соответственно.
Таким образом, американцы вышли в финал турнира, где сыграют
с победителем матча Мексика – Ямайка, их встреча состоится завтра, 24 июля и
начнется в 4:00 по московскому времени.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически