Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Коста-Рику

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Президент КОНКАКАФ: Опыт России при организации ЧМ-2018 пригодится США, Канаде и Мексике Президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика учтут опыт России в организации чемпионата мира.

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