Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Коста-Рику

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу сборная США обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Джози Алтидор и Клинт Демпси, забившие на 72-й и 82-й минутах соответственно.

Таким образом, американцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем матча Мексика – Ямайка, их встреча состоится завтра, 24 июля и начнется в 4:00 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победный дубль Дриусси и виктория «Халл Сити» Слуцкого в игре с «Бенфикой». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча (видео)Защитник сборной Сальвадора Хенри Ромеро укусил нападающего команды США Джози Алтидора во время матча 1/4 финала кубка КОНКАКАФ, сообщает «Лента.Ру».Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ, обыграв СальвадорВ четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла команду Сальвадора со счетом 2:0.Автогол игрока Панамы вывел Коста-Рику в полуфинал Кубка КОНКАКАФ (видео)В рамках четвертьфинал кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики обыграл команду Панамы со счетом 1:0.Кубок КОНКАКАФ. Мексика в 1/4 финала сыграет с Гондурасом, сборная США – с СальвадоромОпределились все четвертьфинальные пары Кубка КОНКАКАФ. Напомним, что турнир проходит в США.Сборная Мексики обыграла Кюрасао и с первого места вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФМатч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Кюрасао и Мексики завершился победой мексиканцев. Итоговый счет матча – 2:0.Определились все четвертьфиналисты Кубка КОНКАКАФНа Кубке КОНКАКАФ определились все участники 1/4 финала. Напомним, что турнир проходит в США.Ямайка сыграла вничью с Сальвадором и вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФМатч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Сальвадора завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Сборная США обыграла команду Ганы в товарищеском матчеВ рамках товарищеского матча сборная США в Хартфорде обыграла команду Ганы со счетом 2:1.Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики на домашнем стадионе обыграла команду Тринидад и Тобаго со счетом 2:1.Мексика и США сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики на поле стадиона «Ацтека» в Мехико сыграл вничью с командой США (1:1).Коста-Рика и Панама сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018Матч пятого тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Панамы завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Сборная США обыграла Тринидад и Тобаго в квалификации ЧМ-2018Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными США и Тринидада и Тобаго завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу американцев.Президент КОНКАКАФ: Опыт России при организации ЧМ-2018 пригодится США, Канаде и МексикеПрезидент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика учтут опыт России в организации чемпионата мира.Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник в Манаме утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Согласно распределению, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделят 16 мест, сообщает официальный сайт ФИФА.«Пачука» в пятый раз выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФФутболисты мексиканской «Пачуки» в ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ переиграли другой мексиканский клуб – «Тигрес» со счетом 1:0.Сборная США сыграла вничью с командой ПанамыВ матче четвертого тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы сыграла вничью с командой США (1:1).Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной МексикиФорвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.Сборня США обыграла Ямайку в товарищеском матчеФутболисты сборной США обыграли команду Ямайки в товарищеском матче.
Футбол
«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича
Футбол
«Халл» Слуцкого в меньшинстве удержал победу над «Бенфикой»
Бокс
Мурат Гассиев начал подготовку к бою с Володарчиком
MMA
Харитонов победил дос Сантоса необычным болевым приемом (видео)
все новости
Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
США
СШАкалендарьстатистика
КОНКАКАФ
КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ