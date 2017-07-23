Победный дубль Дриусси и виктория «Халл Сити» Слуцкого в игре с «Бенфикой». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Дубль Себастьяна Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином» во втором туре чемпионата России.
В параллельной встрече «Краснодар» без труда переиграл «Тосно».
«Халл Сити» Леонида Слуцкого в меньшинстве удержал победу над лиссабонской «Бенфикой».
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией.
Сборная США вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, переиграв команду Коста-Рики.
В рамках Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Пари Сен-Жермен, забив четыре мяча, а чуть ранее «Барселона» благодаря дублю Неймара взяла вверх в противостоянии с «Ювентусом».
Российский боксер Миша Алоян одержал в Москве победу над Марвином Солано из Никарагуа в своем втором бою на профессиональном ринге.
«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил нападающего «Сток Сити» Марко Арнаутовича.
«Рома» объявила о переходе Александра Коларова из «Манчестер Сити».
В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из Аргентины.
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Цитата дня: «С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может», - Александр Бубнов.
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