Победный дубль Дриусси и виктория «Халл Сити» Слуцкого в игре с «Бенфикой». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Дубль Себастьяна Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином» во втором туре чемпионата России.

В параллельной встрече «Краснодар» без труда переиграл «Тосно».

«Халл Сити» Леонида Слуцкого в меньшинстве удержал победу над лиссабонской «Бенфикой».

Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Голландией.

Сборная США вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, переиграв команду Коста-Рики.

В рамках Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Пари Сен-Жермен, забив четыре мяча, а чуть ранее «Барселона» благодаря дублю Неймара взяла вверх в противостоянии с «Ювентусом».

Российский боксер Миша Алоян одержал в Москве победу над Марвином Солано из Никарагуа в своем втором бою на профессиональном ринге.

«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил нападающего «Сток Сити» Марко Арнаутовича.

«Рома» объявила о переходе Александра Коларова из «Манчестер Сити».

В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из Аргентины.

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Цитата дня: «С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может», - Александр Бубнов.

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