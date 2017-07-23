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Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезоне

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.

- Все хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А «Оренбургу» удачи и терпения.

Задачи выйти в премьер-лигу уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков, - рассказал Черевченко.

После трех туров «Балтика» с 7 очками занимает в турнирной таблице ФНЛ 6-е место.

Матч

Оренбург - Балтика - 0:1 (0:0)

Голы

Скопинцев 88 (0:1).

Состав

Оренбург: Руденко, Царикаев, Андреев, Ойеволе, Малых, Ефремов, Георгиев, Дзахов (Попович, 46), Померко (Воробьёв, 66), Серченков, Делькин (Дюриш, 46)

Балтика: Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов, Скопинцев, Шешуков, Свежов, Каленкович (Джалилов И., 77), Себаи, Погребняк (Подбельцев, 73)

Предупреждения:

Царикаев, 39; Георгиев, 51; Дюриш, 65; Андреев, 77 - Тимошин, 53; Себаи, 76

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

22 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция



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