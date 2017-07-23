Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.

- Все хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А «Оренбургу» удачи и терпения.

Задачи выйти в премьер-лигу уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков, - рассказал Черевченко.

После трех туров «Балтика» с 7 очками занимает в турнирной таблице ФНЛ 6-е место.







