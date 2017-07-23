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Зинедин Зидан: После ухода Мораты «Реалу» не хватает нападающего

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал трансферную политику клуба. 

- Команду покинули очень хорошие игроки, зато пришли молодые, но мы пытаемся усилить состав. Довольны теми, кто недавно присоединился к нам, они тренируются и хотят себя проявить. Они знают, куда попали, но только сезон покажет, усилили мы команду или нет.

Мы видели, как Мората играл в прошлом сезоне. Он многое дал команде, и сейчас нам не хватает форварда, - рассказал Зидан.

Напомним, нападающий Альваро Мората нынешним летом перешел в «Челси», а полузащитник Хамес Родригес стал игроком «Баварии».

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