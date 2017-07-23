Ставки на фентези-спорт набирают популярность за океаном

Новый отчет по США и Канаде показал, что ставки на фэнтези-спорт (DFS) продолжают расти.

Новый отчет по США и Канаде показал, что ставки на фэнтези-спорт (DFS) продолжают расти, и в 2017 году привлекли 59,9 млн игроков, в то время как в 2016 году их было 57,4 млн человек – рост на 3,3%.

В отчете, проведенном Ассоциацией ставок на фэнтези-спорт (FSTA) вместе с Ipsos Marketing, было установлено, что этот показатель в два раза превысил данные восьмилетней давности, когда всего 28,4 млн человек делали фэнтези-ставки в Северной Америке. По оценкам FSTA, сегодня фэнтези-индустрия оценивается 7,22 млрд долларов только в Соединенных Штатах. Опрос проводился в два этапа: первый прошел в Канаде в марте, а второй – в мае и июне в США. Ассоциация также сообщила, что футбол по-прежнему является любимым видом спорта среди игроков.

Пол Чарчан, президент FSTA, сказал, что продолжающийся рост фэнтези-индустрии демонстрирует приверженность американцев к азартным развлечениям вместе с друзьями и семьей.

«Мы по-прежнему наблюдаем инновации, которые расширяют привлекательность видов фэнтези-спорта, и данные, которые показывают огромные успехи в масштабах участия и экономического воздействия»,– сказал Чарчан.

Еще в апреле FSTA сообщала, что две трети фирм DFS решили закрыть свой бизнес в Соединенных Штатах. Теперь 81 компания из 118 лицензированных ранее операторов больше не предлагают услуги по DFS, либо их статус в настоящее время неизвестен.

FSTA также поддержала предполагаемое слияние двух гигантов фэнтези-ставок DraftKings и FanDuel до того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что это слияние нарушит антимонопольный закон и застопорила готовящуюся сделку.