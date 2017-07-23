Кристиан Эриксен: Большие траты на трансферы - особенность английских клубов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился своим видением трансферной политики европейских футбольных клубов.

- Не думаю, что для завоевания трофеев нужно непременно тратить много денег. Главное - это команда и ее игроки. От нас ушел только Уокер, а мы знаем, чего добились в прошлом сезоне.

Почему бы не улучшить этот результат? Не вижу заведомых факторов, которые могут нам помешать. Это чисто английская особенность – тратить много на трансферы, чтобы победить. Когда я перешел в «Тоттенхэм», то стал одним из семи новичков команды, и вы видели, чем это закончилось. В последние несколько сезонов мы покупали мало игроков, и ситуация изменилась в лучшую сторону, - рассказал Эриксен.

Напомним, «Тоттенхэм» занял 2-е место в чемпионате Англии-2016/17 и пробился в Лигу чемпионов.

