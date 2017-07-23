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Жозе Моуринью: Гарантирую, что Де Хеа не уйдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что вратарь Давид Де Хеа останется в его команде. 

- Могу гарантировать, что в этом сезоне Давид никуда не уйдет. Ему было бы крайне сложно это сделать, потому что он очень честный парень.

«Реал» уже давно контактирует с Де Хеа. И мне всегда казалось, что если игрок хочет уйти, то его не нужно останавливать, поскольку в конце концов, если переход срывается, ты не получаешь от него ту отдачу, на которую рассчитываешь.

Думаю, Де Хеа не очень хорошо относится к «Реалу». Вижу, что он счастлив, сосредоточен и работает лучше, чем когда-либо ранее. Я на 100 процентов уверен, что он останется с нами, - заявил Моуринью.

Напомним, вратарь сборной Испании Давид Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Ранее мадридский «Реал» неоднократно предпринимал попытки приобрести голкипера.

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