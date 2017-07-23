Майрис Бриедис: Для меня большая честь начать Всемирную суперсерию в родной Риге

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Майрис Бриедис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с кубинцем Майком Пересом в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

- Для меня большая честь начать свой путь в турнире перед зрителями в родной Риге.



Это - не только мой первый бой в WBSS но и дебютная защита титула. Рад, что проведу ее на родине. Здесь не может быть и речи о простых поединках или удобных соперниках. Перес уже успел сделать себе имя в тяжелом весе, а сейчас, в крузервейте он смотрится еще лучше. Поэтому я полностью сконцентрирован на работе в зале и подготовке к предстоящей встрече, - рассказал Бриедис.

Напомним, что этот поединок пройдет 30 сентября в столице Латвии в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем боя чемпиона мира WBO украинца Александра Усика и немца Марко Хука.

В апреле текущего года Бриедис выиграл у Хука единогласным решением судей.



Майк Перес последние 10 лет проживает в Ирландии. Ранее он выступал в тяжелом весе.



