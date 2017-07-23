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Леонид Слуцкий: Победа над командой уровня «Бенфики» станет большим стимулом для игроков «Халл Сити»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Бенфикой» (1:0) в контрольном матче.

- Мы провели хороший матч. В целом сыграли лучше «Бенфики» и, на мой взгляд, полностью заслужили эту победу. В последние 15 минут пришлось тяжело, поскольку мы остались вдесятером и на поле было много молодых игроков. Но команда строго отыграла в защите, на это было приятно смотреть. Я остался очень доволен первыми 65-70 минутами игры. 

Конечно, победы - не всегда самый важный фактор в предсезонный период, но победа над командой калибра «Бенфики» станет большим стимулом для игроков «Халл Сити». Мы много работаем над тем, чтобы внедрить в игру новые принципы и философию, и приятно видеть, что наша напряжённая работа и усилия приносят результат в виде победы над командой уровня Лиги чемпионов. Рад тому, что игроки верят в мои идеи, - рассказал Слуцкий.

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня. В первом туре чемпионшипа-2017/18 его команда сыграет с бирмингемской «Астон Виллой».



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