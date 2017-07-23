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Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил важность для команды нападающего Неймара. 

- «Барселоне» не обойтись без Неймара. Мы очень хотим, чтобы он остался с нами, и мы знаем, какое влияние он оказывает на игру команды. Это совершенно очевидно, - заявил Вальверде.

Напомним, дубль Неймара принес победу каталонцам в предсезонном матче с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что бразильский форвард может перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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