Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил важность для команды нападающего Неймара.

- «Барселоне» не обойтись без Неймара. Мы очень хотим, чтобы он остался с нами, и мы знаем, какое влияние он оказывает на игру команды. Это совершенно очевидно, - заявил Вальверде.

Напомним, дубль Неймара принес победу каталонцам в предсезонном матче с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что бразильский форвард может перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

