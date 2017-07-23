Бывшего промоутера Александра Емельяненко подозревают в наркоторговле

Олег Раевский, бывший промоутер российского тяжеловеса Александра Емельяненко, задержан правоохранительными органами.

Операция была проведена в ночь на 22 июля в Санкт-Петербурге сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Отмечается, что они не позволили Раевскому сесть за руль его автомобиля, после чего он сам отдал им порошкообразное вещество белого цвета.

Позже в экспертно-криминалистическом центре управления МВД его оценили в 5,16 грамма наркотика. В отношении промоутера возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

