Бывшего промоутера Александра Емельяненко подозревают в наркоторговле
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Олег Раевский, бывший промоутер российского тяжеловеса Александра Емельяненко, задержан правоохранительными органами.
Операция была проведена в ночь на 22 июля в Санкт-Петербурге сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Отмечается, что они не позволили Раевскому сесть за руль его автомобиля, после чего он сам отдал им порошкообразное вещество белого цвета.
Позже в
экспертно-криминалистическом центре управления МВД его оценили в 5,16
грамма наркотика. В отношении промоутера возбудили уголовное дело по
пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере»).
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