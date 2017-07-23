«Зенит» владел мячом в два раза больше «Рубина»

Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.