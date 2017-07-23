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Романов сразится с Кунченко за пояс чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Источник:  Mix FightКомментарии

27 октября на одной из главных спортивных арен Санкт-Петербурга – во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge.

В главном бою вечера любимец петербуржских болельщиков Сергей Романов (Сечь PRO, 14-1) бросит вызов не знающему поражений чемпиону организации в полусреднем весе по версии Алексею Кунченко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 16-0).

Сергей Романов из бойца, знаменитого по большей части только в околофутбольных кругах из-за множества побед в уличных баталиях, всего за полтора года выступлений в рейдже M-1 Challenge превратился в широко известного профессионального спортсмена и одну из главных восходящих звезд смешанных единоборств в России. Его агрессивная и зрелищная манера ведения боя, отличная ударная техника, невероятная харизма и умение «зажечь» зрительный зал уже давно принесли ему любовь и почитание болельщиков. На каждый его бой собираются персональные фанатские сектора из тысячи человек и каждый его поединок – это настоящая битва. Сейчас его победная серия насчитывает 10 боев подряд и Сергей сразиться за чемпионский титул в родном городе.

Действующий чемпион M-1 Challenge Алексей Кунченко не знает горечи поражений на профессиональной арене – 16 побед в 16 боях. «Росомаха» всегда навязывает противнику свой атакующий стиль и давит его по всем фронтам до полной победы. В его кулаках скрывается настоящий динамит – 11 его противников были побеждены нокаутом. Он тренируется в одной из лучших российских команд под руководством легендарного Александра Шлеменко и владеет поясом чемпиона уже полтора года. Он завоевал его на том самом турнире, на котором дебютировал в M-1 Challenge Сергей и не собирается уступать свой пояс молодому претенденту без боя.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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