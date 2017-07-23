Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Рубин»: Дриусси стал лучшим по ударам, Кузяев – по единоборствам и обводкам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1.

По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Дриусси – 4 удара (3 в створ). Отметим, что Дзюба нанес один удар (мимо). Наибольшее количество передач сделал Паредес – 92 с точностью 90%. В единоборства чаще всех вступал Кузяев – 31 (выиграл 61%). Кроме того, Далер с Шатовым были самыми активными в дриблинге – по 8 обводок.

Плохие новости для Дзюбы

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Янн Мвила: В конце матча с «Зенитом» сказалась усталость и потеря концентрацииПолузащитник «Рубина» Янн Мвила подвел итоги выездного матча против «Зенита» во втором туре РФПЛ (1:2).«Зенит» владел мячом в два раза больше «Рубина»Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1.Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Победный дубль Дриусси и виктория «Халл Сити» Слуцкого в игре с «Бенфикой». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из АргентиныЗащитник аргентинского футбольного клуба «Колон» Херман Конти попал в сферу интересов «Зенита», сообщает TyC Sports.Валерий Рейнгольд: Кокорин закончит с футболом, если его не критиковатьВалерий Рейнгольд: Кокорин закончит с футболом, если его не критиковатьБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд повалил футболистов «Зенита» и «Рубина» за матч во 2-м туре РФПЛ (2:1)Плохие новости для ДзюбыПлохие новости для ДзюбыОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о возможных переменах в жизни и карьере российского нападающего.Александр Бубнов: С такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может…Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы в матче второго круга чемпионата России против «Рубина» (2:1).Первый домашний матч «Зенита» собрал 38284 зрителя. На Кубке конфедераций было на 11 тысяч большеВ матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1. Игру посетили 38284 зрителя. Стадион заполнился на 68%.Себастьян Дриусси: Я просто доволен, что «Зенит» победилНападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Канунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутилиКанунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутилиХмурый Дзюба, забавный Лунев и непонятный Канунников. «Советский спорт» передает послематчевые слова игроков «Зенита» и «Рубина».Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»Манчини снова знал, что перестановка в составе будет результативной, а Бердыев объяснил выход в стартовом составе всего двух легионеров.Максим Канунников: «Рубин» не заслужил поражение от «Зенита»Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).Олег Шатов: «Рубин» приезжал играть на ничью. Не увидел у них мыслей о победеПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Видите же, что за «Рубин» выхожу игратьНападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).Андрей Лунев: Думаю, я виноват в пропущенном мяче от «Рубина», не выручилВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Курбан Бердыев: Я вижу позитивные моменты. В ближайшее время все будет нормальноГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).Роберто Манчини: Дзюба, как и другие игроки, не на 100 процентов раскрылись. Им нужно улучшатьсяГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат«Советский спорт» – о первом матче Роберто Манчини в Петербурге, в котором снова протекла крыша, а новичок Дриусси сделал дубль.Дубль Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»«Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1.
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара
Футбол
Леонид Слуцкий: Победа над командой уровня «Бенфики» станет большим стимулом для игроков «Халл Сити»
Бокс
Майрис Бриедис: Для меня большая честь начать Всемирную суперсерию в родной Риге
Футбол
Жозе Моуринью: Гарантирую, что Де Хеа не уйдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Далер Кузяев
Далер Кузяеввсе новости
Себастьян Дриусси
Себастьян Дриуссивсе новости