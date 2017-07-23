«Зенит» – «Рубин»: Дриусси стал лучшим по ударам, Кузяев – по единоборствам и обводкам
Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Дриусси – 4 удара (3 в створ). Отметим, что Дзюба нанес один удар (мимо). Наибольшее количество передач сделал Паредес – 92 с точностью 90%. В единоборства чаще всех вступал Кузяев – 31 (выиграл 61%). Кроме того, Далер с Шатовым были самыми активными в дриблинге – по 8 обводок.
Плохие новости для Дзюбы
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция