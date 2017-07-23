Майк Перес: Бриедис - сильный чемпион мира, но я уеду домой с титулом

Кубинский тяжеловес Майк Перес поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по версии WBC Майком Пересом в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.

- Признаться, я немного переживаю. Это шанс всей моей жизни, я не должен его упустить. Уже в первом поединке турнира имею возможность стать чемпионом мира.

Бриедис - действительно сильный чемпион, но я убежден в том, что уеду домой с титулом. В конце турнира я стану абсолютным чемпионом мира и завладею Кубком Мохаммеда Али. Я действительно очень упорно работал над собой последние годы. Рад, что теперь боксирую в первом тяжелом весе, чувствую себя здесь гораздо лучше. Я стал гораздо быстрее и легче на ногах, выбрасываю многоударные комбинации. Я стал выносливее и сильнее, - заявил Перес.

Напомним, что этот поединок пройдет 30 сентября в Риге в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

Победитель данного противостояния в полуфинале встретится с победителем боя чемпиона мира WBO украинца Александра Усика и немца Марко Хука.

В апреле текущего года Бриедис выиграл у Хука единогласным решением судей.

Майк Перес последние 10 лет проживает в Ирландии. Ранее он выступал в тяжелом весе.