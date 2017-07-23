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Жоаозиньо: Шалимов сказал больше играть на флангах, и мы начали забивать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Тосно» во втором туре РФПЛ (2:0).

– Самое главное в этой встрече – три очка. Нам особенно было важно победить в первой домашней игре. Но я доволен и нашими действиями на поле. Я говорю о командной игре. В первом тайме противник действовал очень закрыто. Но в перерыве тренер внес коррективы, сказал нам больше играть на флангах, потому что центр поля был перекрыт. Мы так и сделали и начали забивать.

Очень рад, что смог записать гол на свой счет в этом матче. Я давно уже не мог отметиться взятием ворот. Раньше у меня было мало шансов для этого, но я много работал над этим, – приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Напомним, «Тосно» проиграл «Краснодару» на выезде со счетом 0:2. Голы у победителей забили Маурисио Перейра и Жоаозиньо.

Краснодарцы с шестью очками делят лидерство в чемпионате вместе с «Локомотивом» и «Зенитом». «Тосно» замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка. Также два поражения на старте сезона потерпели «Амкар» и «Рубин».

30 июля подопечные Дмитрия Парфенова примут на «Петровском» «Зенит». «Краснодар» днем позже встретится в Москве со «Спартаком». 27 июля подопечные Игоря Шалимова проведут первый матч против датского «Люнгбю» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Игра пройдет в Краснодаре.

Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)

Матч

Краснодар - Тосно - 2:0 (0:0)

Голы

Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон

Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный

Предупреждения:

Гранквист, 28 - Кашчелан, 52

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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